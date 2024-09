Em vídeo, agressor pede a comparsas que atentem contra vida da ex

Um homem foi preso pela Polícia Civil (PCDF), em Brazlândia, depois de ameaçar e agredir a ex-companheira. Segundo as investigações, o autor coagiu a vítima a renunciar à representação pela apuração dos crimes e, depois, chegou a gravar e enviar um vídeo aos comparsas pedindo que atentassem contra a vida da mulher, caso ele fosse preso.



A filmagem foi obtida pelo Correio e juntada como prova. No vídeo, o agressor diz: “Qualquer um que quiser atropelar, quero que sofra represália de todos os cantos [...] pode pegar e pode arrepiar! Caça, caça mesmo! [...] Bora meter marcha, estou dando ideia para toda a rapaziada aí”, declara.



O agressor e a vítima mantiveram uma relação por três anos, mas em inúmeras vezes, ele a agrediu, injuriou e a ameaçou, segundo consta na denúncia. A vítima requereu as medidas protetivas de urgência e denunciou o ex. Diante dos fatos, a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva contra o agressor. Ele foi preso no sábado (21/9) por policiais civis da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia).