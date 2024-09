Secretário de Turismo diz que evento da Abav mostra força do DF no setor

Os preparativos para receber o encontro anual da Associação Brasileira de Agentes de Viagens (Abav), em Brasília, — que se realizará entre esta quarta-feira (25/9) e sábado (28/9) — foi um dos assuntos abordados pelo secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, durante o programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (23/9). Ao final da entrevista com os jornalistas Vinícius Dória e Jaqueline Fonseca, ele também comentou sobre o impacto que o evento — o Abav 51 — deve ter no turismo local.

"Essa feira vem para coroar o momento que Brasília vive, de expansão no setor de turismo. Os números não mentem. Comparado ao ano passado a gente aumentou em 30% (o número de turistas). Já recebemos, aproximadamente, 40 mil turistas estrangeiros este ano, então os números vêm em uma crescente. O governador Ibaneis Rocha entendeu que a vocação de Brasília é o serviço, e o turismo é uma indústria de serviço, uma indústria limpa, que não polui, uma indústria que se faz com gente. O turismo é a cara de Brasília", disse Araújo.

Oportunidade

A feira vai ter início com uma cerimônia de abertura no Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães nesta quarta-feira (25/9), às 18h30, e se encerrará no sábado (28/9). O secretário considerou que essa é uma boa oportunidade para o Distrito Federal mostrar força no mercado de turismo e arrecadar com a vinda de pessoas que irão acompanhar o festival.

"Mais do que esse retorno de negócio, a gente quer o retorno turístico, que é deixar o legado do turismo para Brasília e mostrar o que Brasília tem: nossas riquezas, nossas belezas e nossos produtos. Todo o staff da Secretaria de Turismo está trabalhando, fazendo a curadoria dos produtos que serão apresentados e a montagem do estande. É esse legado que a gente quer deixar com essa feira", afirma o secretário.

