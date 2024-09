DF registra 35,4ºC e tem o dia mais quente do ano

Sem chuva há 120 dias, umidade relativa do ar chegou a 12% na capital, com altas temperaturas - (crédito: Luiza Marinho/CB/D.A Press )

O Distrito Federal atingiu, nesta segunda-feira (23/9), a maior temperatura do ano até o momento. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital chegou a 35,4ºC na Estação do Gama. Brasília enfrenta o segundo maior período de estiagem da história: já são 153 dias consecutivos sem chuvas, números que perdem somente para o ano de 1963, tempo recorde de estiagem, com 163.



Na Estação de Planaltina, a temperatura chegou a 35,3ºC nesta segunda. A previsão é de que as altas temperaturas perdurem até outubro, sem previsão de chuvas. “Geralmente, temos as temperaturas mais quentes em outubro, que é seco, com chuva casada. Céu limpo e as temperaturas bombam”, explica Olívio Bahia, meteorologista do Inmet.

Nesta segunda, o Inmet publicou um aviso laranja de baixa umidade. O comunicado, emitido às 11h30, é válido até esta noite e alerta que a umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 12%.

Por conta da baixa umidade, vale tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação, umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade, não praticar atividades físicas no período de calor, dar preferência a refeições leves e se proteger do sol. Além disso, é preciso ter atenção ao manuseio de fogo, para evitar incêndios e queimadas.