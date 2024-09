Morre a atleta Léa Maria Badaró, aos 66 anos

Faleceu nesta segunda-feira (23/9) a campeã brasiliense de boliche, Léa Maria Badaró de Castro, aos 66 anos, vítima de uma infecção. Ela deixa o marido, José Eduardo Valadares de Castro, e os filhos Rodrigo, Carolina e Juliana Badaró, além de três netos.



Léa passou boa parte da infância na 111 Sul, filha do deputado e senador Murilo Badaró. Ainda adolescente, encontrou o amor de sua vida, José Eduardo, filho do pioneiro brasiliense Tião Valadares. Juntos, construíram uma bela família.



Ela dedicou sua vida ao esporte e à família, tornando-se um ícone no boliche nacional. Durante os últimos 10 anos, vestiu a camisa do Vasco da Gama e, mesmo enfrentando uma doença, lutou bravamente até o fim. Em junho deste ano, conquistou o 15º lugar no ranking brasileiro de boliche na categoria sênior feminino. Entre seus muitos triunfos, destacou-se como campeã brasileira, sul-americana e pan-americana, representando o Brasil em competições internacionais. Foi uma das poucas mulheres a conseguir a pontuação máxima de 300 pontos.



Um dos traços marcantes e que a deixou conhecida por muitos em Brasília era a alegria e o amor por todos os esportes. O filho, Rodrigo Badaró, recorda-se dela como uma mulher vibrante, que amava viajar e explorou grande parte do mundo. “Uma guerreira que lutou até o último instante, com uma vontade inabalável de viver. Ela era apaixonada por esportes e pela família, especialmente pelas netas e pelo neto”, diz.



A Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) e a Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF) expressaram seu pesar pela morte de Léa. “Mãe do Dr. Rodrigo Badaró de Castro, Conselheiro Federal pela OAB DF e Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Neste momento de tristeza profunda, a OAB/DF e a CAADF se solidarizam e desejam força e união aos familiares e amigos”, lamenta a nota.



O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) também se manifestou pela perda. “Lamentamos profundamente o falecimento de Léa Maria Badaró de Castro, mãe do ex-conselheiro Rodrigo Badaró. A notícia de sua partida nos entristece imensamente”, diz o texto.







Velório

O velório será realizado nesta terça-feira (24/9), a partir das 15h30, na Capela 06 do Cemitério Campo da Esperança, com o sepultamento previsto para as 17h30.



