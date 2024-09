Operação mira faccionados do CV e advogados suspeitos de repassar recados

Uma operação integrada entre as forças de segurança cumpriu 23 mandados de busca e apreensão contra integrantes da facção carioca Comando Vermelho (CV). As ordens judiciais foram cumpridas em cidades do DF, em Goiás e no Complexo Penitenciário da Papuda.



O trabalho de investigação foi conduzido pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (Decor) e contou com o apoio da Polícia Penal e do Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional do MPDFT. A ação é uma continuidade das apurações que levaram um advogado à prisão, em agosto. Na ocasião, o defensor era responsável por repassar recados aos faccionados presos.

Nesta segunda fase, uma advogada também foi alvo de ordem judicial em razão de ser suspeita de promover comunicação ilícita entre criminosos. De acordo com a PCDF, foram identificados atos tendentes a caracterizar uma tentativa de aliança entre grupo criminoso de atuação nacional e o Comboio do Cão, facção local.

As diligências deflagradas nesta terça visam a coleta de novos elementos de informação. A operação faz parte da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (Ficco/DF), que é composta pela PF, PRF, SENAPPEN, PPDF, PMDF e PCDF.