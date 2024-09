"Demandas de saúde mental chegam pela atenção primária do SUS ", diz secretário

O Correio Braziliense promove o debate Saúde Mental: uma conversa sobre qualidade de vida e bem-estar, nesta terça-feira (24/4). Entre os convidados, o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, participou do pós-painel e falou sobre o contexto geral da saúde mental.

Proenço afirmou que as demandas de saúde mental têm chegado principalmente na atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS). “Temos 52 mil equipes presentes em todos os municípios do país e na grande parte das vezes as primeiras queixas de problemas de saúde mental chegam na atenção primária da saúde. Temos sentido isso, é uma tendência dentro do SUS. Por isso, é importante que essa população seja cuidada, tenha a sua necessidade ouvida e sentida e seja acompanhada por uma equipe de saúde da família” destacou.

Para o secretário, discutir saúde mental com especialistas de diferentes áreas é importante. “É uma oportunidade ímpar para compartilhar informações com a população em geral” , afirmou.

Na atenção primária, ele enfatizou que ”fazemos um milhão de atendimentos por dia acompanhando as famílias. Além de pensar nas questões relacionadas a ansiedade e depressão, temos que pensar nas questões do território, como ter segurança alimentar, renda, moradia”, conta.

Em 30 anos, a saúde da família tem resultados importantes na elevação da expectativa de vida e redução da mortalidade infantil, bem como na diminuição das desigualdades. “O programa conhece a dinâmica social das famílias e das diversas comunidades, um passo fundamental para cuidar das pessoas”, concluiu o secretário.

Debate

O event, que reúne especialistas, autoridades e profissionais da área para debater os desafios e as soluções relacionadas ao bem-estar emocional e mental no Brasil, pode ser assistido em tempo real no canal do Youtube e nas redes sociais do Correio.