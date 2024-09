Polícia Civil desmantela quadrilha que roubava caminhonetes no DF

Investigadores da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) desencadearam, na manhã desta terça-feira (24/9), a operação Kraken, que desarticulou uma organização criminosa voltada ao roubos de caminhonetes. Duas pessoas foram presas e cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça foram cumpridos no Gama, em Santa Maria e no Novo Gama (GO).

A polícia identificou a atuação do grupo depois de um roubo ocorrido em 10 de agosto. Na ocasião, os suspeitos abordaram o motorista de uma caminhonete em frente ao mercadão do Gama, anunciaram o assalto, e tentaram atirar contra a vítima, que conseguiu correr e se desvencilhar. Os investigadores acreditam que houve uma pane na arma usada pelos criminosos.

Os autores foram identificados e o veículo recuperado. Na ação desta terça-feira, dois homens que cumpriam prisão domiciliar foram detidos. Todos têm passagens pela polícia. O delegado Willian Ricardo, adjunto da 14ª DP, afirmou que as diligências continuam no intuito de prender os outros três alvos da operação.

A ação contou com a participação de 48 policiais e o apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE) e da Divisão de Operações Aéreas (DOA).