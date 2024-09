"Saúde mental não é uma questão pessoal", defende professora

No primeiro painel do CB Debate, que acontece na tarde desta terça-feira (24/9), no auditório do Correio Braziliense, três especialistas discutem percepção, prevenção e tratamento em saúde mental. Em sua exposição, a professora e diretora de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária da Universidade de Brasília (UnB), Larissa Polejack, defendeu que saúde mental é uma responsabilidade coletiva.

“Esse é um dos princípios norteadores que defendo. Acredito ainda que a saúde mental precisa ser um compromisso institucional. As empresas, as escolas e a comunidade precisam olhar para isso. As instituições precisam assumir políticas de fortalecimento e cuidado em saúde mental”, destacou Larissa.

Como outros princípios norteadores, a especialista citou a importância de relações, afetos e sentidos e a promoção da saúde mental. Além disso, Larissa ressaltou que existem mitos adoecedores que devem ser derrubados.

Entre os mitos citados pela professora está o pensamento de que não se pode fazer nada quando o outro está passando por algum problema de saúde mental por não ser da família ou especialista na área. “Nós somos humanos e todos nós podemos fazer sim alguma coisa, sem deixar de reconhecer a importância de profissionais qualificados”, afirmou. “Quando a gente reforça o valor da solidariedade, cooperação e colaboração, estamos ampliando os fatores de proteção em saúde mental”, acrescentou.

Por fim, Larissa defendeu que o afeto deve estar na centralidade dos processos educativos e de cuidado. “A capacidade de escutar e se importar salva vidas”, finalizou.