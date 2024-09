"Temos investido na ampliação do atendimento", afirma gestora da SES

Durante a tarde desta terça-feira (24/9), especialistas, autoridades e profissionais de saúde estarão reunidos no auditório do Correio Braziliense para discutir e propor soluções em relação aos desafios relacionados ao bem-estar emocional e mental no Brasil, tema do CB.Debate Saúde Mental: uma conversa sobre qualidade de vida e bem-estar.

Entre as autoridades convidadas está a diretora de Serviços de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), Fernanda Falcomer. Ela apresentará o pré-painel com o tema “Um recorte sobre a saúde mental”.

A diretora ressaltou que esse é um tema extremamente importante a ser debatido. “No âmbito do Governo do Distrito Federal, é uma prioridade, porque temos a plena compreensão de que essa é uma das grandes demandas da população atualmente”, pontuou. “Temos investido bastante na ampliação, principalmente da rede de atendimento, que é o que a gente melhor pode entregar para a população, neste momento”, acrescentou Fernanda.

A representante da Secretaria de Saúde destacou que a população do Distrito Federal cresceu bastante nos últimos anos. “Temos dados muito parecidos com os nacionais e mundiais, em relação ao grande aumento dos agravos em saúde mental, principalmente nos casos de depressão e ansiedade”, alertou. “Por isso, temos como prioridade a ampliação do atendimento. Temos 18 Caps (centros de atendimento psicossocial) disponíveis para atender à população, e estamos ampliando em mais cinco unidades”, detalhou.

Programação

Logo após o pré-painel, outras temáticas importantes serão discutidas no CB.Debate. No primeiro painel, “Percepção, prevenção e tratamento” entram em debate. Logo em seguida, será pontuado o “Contexto Geral sobre a saúde mental”.

O segundo painel terá com o tema o “SUS e a rede de atenção psicossocial”. Encerrando os trabalhos, autoridades e especialistas vão discutir sobre “Saúde mental no Brasil e os impactos da atualidade”.