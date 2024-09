Prefeito de Planaltina (GO) se recupera de acidente na DF-128

Veículo do prefeito, jeep cinza, sofreu colisão frontal com carro vermelho - (crédito: Material cedido ao Correio)

O prefeito de Planaltina (GO), Delegado Cristiomário (PP), se recupera de um grave acidente de carro ocorrido na manhã de ontem, na DF-128, que liga o município a Brasília. Foi confirmado ao Correio que ele sofreu uma fratura na escápula, mas não precisou passar por procedimentos cirúrgicos. Após avaliação médica no Hospital Santa Rita, em "Brasilinha", ele recebeu alta e está em observação domiciliar.

Segundo nota publicada em sua rede social, o político, que também é candidato à reeleição, estava acompanhado de seu motorista e fotógrafo no momento da colisão frontal com outro veículo, um Palio vermelho. À reportagem, ele assegurou que os outros dois ocupantes do carro não tiveram ferimentos graves e passam bem.

O condutor do Palio apresentou dores nas costas e no abdomên e foi transportado ao Hospital de Planaltina, conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. "Graças a Deus, não fui vítima fatal, o que aumentaria ainda mais as estatísticas, e as demais pessoas envolvidas também estão bem! Estou me recuperando e agradeço aos médicos e servidores do Hospital Municipal Santa Rita, disse o prefeito.

"Rodovia da morte"

Na noite de segunda, o prefeito participou da terceira e última semana de entrevistas com os candidatos a prefeito dos municípios do Entorno do Distrito Federal, no Jornal Local — parceria do Correio Braziliense e da TV Brasília. "Cresci em Brasília estudando e trabalhando. Sou pernambucano, vim do Nordeste. Em 2014, fui para Planaltina atuando como delegado de polícia", apresentou-se. Nas redes sociais, o político também se identifica como professor e palestrante.

Durante a entrevista, Cristiomário mencionou a rodovia DF-128, definindo-a como "rodovia da morte", devido à ocorrência frequente de acidentes graves. O interesse, segundo ele, é duplicar a via, juntamente com o GDF, no entanto, a ação "esbarra em questões ambientais", como ressaltou.

Ontem, após o acidente, o candidato voltou a alertar sobre os perigos da rodovia. "Esta via é muito importante para nossa cidade, mas representa um risco constante para quem por ali trafega. Espero que, em breve, as autoridades do GDF concluam os procedimentos para a duplicação do local, evitando novas mortes", destacou.