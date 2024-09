Motociclistas com placas adulteradas provocam perseguição policial na EPIA

Dois motociclistas foram flagrados pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) trafegando em alta velocidade, com placas adulteradas, na Estrada Parque Industria e Abastecimento (EPIA) na madrugada desta segunda-feira (23/9). Após serem abordados, os homens fugiram dos policiais, mas um deles foi alcançado e encaminhado, junto ao garupa, à 21ª Delegacia de Polícia, localizada em Taguatinga Sul.

De acordo com a corporação, a cena foi flagrada quando policiais do 7° BPM patrulhavam a região. Após ter sido dado o comando de parada, os condutores tentaram fugir, realizando manobras perigosas na via. A perseguição policial seguiu até o balão do aeroporto, onde uma das motos pulou o meio fio e seguiu sentido aeroporto, enquanto o outro motociclista voltou pela contramão, sentido Zoológico. A PMDF disse que, neste momento, a equipe optou por continuar o acompanhamento à moto mais próxima e, após o motociclista realizar uma manobra perigosa e escorregar, a abordagem e a prisão puderam ser efetuadas. Aos policias, o homem confessou que fugiu porque não portava carteira de habilitação.

O motociclista alcançado e o homem que estava na garupa, além da motocicleta, foram encaminhados a 21ª Delegacia de Polícia. O autor foi autuado pelos crimes de adulteração de sinal identificador, direção perigosa e por conduzir sem habilitação.