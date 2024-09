Prefeito de Planaltina (GO) sofre acidente de carro na DF-128

O prefeito de Planaltina (GO), Delegado Cristiomário (PP), sofreu um acidente de carro na DF-128, que liga o município a Brasília, na manhã desta terça-feira (24/9). Segundo nota publicada em sua rede social, o político estava acompanhado de seu motorista e fotógrafo no momento da colisão frontal com outro veículo.

Cristiomário, que também é candidato à reeleição, foi encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Planaltina (GO), onde realiza exames para uma avaliação mais detalhada do seu estado de saúde. Os outros dois ocupantes do carro não tiveram ferimentos graves e passam bem. O condutor do outro veículo envolvido no acidente também foi encaminhado ao hospital e aguarda avaliação médica.

Segundo nota oficial, os outros dois ocupantes do veículo do prefeito não sofreram ferimentos (foto: Reprodução/Instagram)

Na noite dessa segunda (23/9), o prefeito participou da terceira e última semana de entrevistas com os candidatos a prefeito dos municípios do Entorno do Distrito Federal, no Jornal Local — parceria do Correio Braziliense e da TV Brasília. "Cresci em Brasília estudando e trabalhando. Sou pernambucano, vim do Nordeste. Em 2014, fui para Planaltina atuando como delegado de polícia", apresentou-se. Nas redes sociais, o político também se identifica como professor e palestrante.

Durante a entrevista, Cristiomário mencionou a rodovia DF-128, definindo-a como "rodovia da morte", devido à ocorrência frequente de acidentes graves. O interesse, segundo ele, é duplicar a via, juntamente com o GDF, no entanto, a ação "esbarra em questões ambientais", como ressaltou.