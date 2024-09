Baixa umidade: Rede pública de ensino suspende aulas de educação física

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) divulgou, nesta quinta-feira (5/9), que suspendeu temporariamente as aulas de educação física nas escolas públicas devido à baixa umidade do ar para preservar a saúde dos estudantes. O horário que seria dedicado à disciplina deve ser ocupado por outras atividades, conforme a gestão escolar. As demais matérias estão mantidas.

A decisão se baseia em análises sobre as condições atmosféricas, dados técnicos e no acompanhamento contínuo da situação ambiental. Na terça-feira (3/9), o DF registrou 7% de umidade relativa do ar, considerada a pior da história, verificada na estação meteorológica do Gama, e, nesta quinta (5/9), a taxa de umidade relativa do ar chegou a 11%.

A SEE-DF informou que as escolas têm autonomia para adaptar a rotina escolar em situações extremas e estipula recomendações para que seja garantido o aproveitamento em sala de aula, como manter os bebedouros em boas condições de funcionamento, assegurar que as salas estejam ventiladas, reforçar as medidas de higiene nos ambientes escolares, como pátios, sanitários e salas de aula, incentivar o consumo regular de água pelos alunos e docentes durante o período escolar e que cada um utilize uma garrafinha própria, sem compartilhar entre colegas para evitar a propagação de gripes e resfriados.

A pasta comunicou, ainda, que está em colaboração com os órgãos competentes e atenta às recomendações e orientações das autoridades de saúde. Caso haja qualquer alteração que possa comprometer a saúde e o bem-estar dos estudantes e dos profissionais da educação, novas medidas serão adotadas.

Nesta sexta-feira (6/9), as escolas podem aderir ao ponto facultativo do feriado da Independência ou não. As que optarem por aderir, realizarão a devida recomposição do calendário escolar.

*Com informações da Agência Brasília

