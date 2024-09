Menina de 11 anos está desaparecida há três dias no DF

Uma menina de 11 anos está desaparecida no Distrito Federal desde segunda-feira (23/9). Isis Morena Almeida saiu de casa, localizada na QS 4 do Riacho Fundo, informando à avó que iria até a residência de uma amiga na região, porém não chegou ao destino. O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Segundo relato da avó, Isis mencionou que iria buscar um vestido emprestado na casa da colega. Preocupada com a demora da neta, a idosa entrou em contato com a amiga da menina, de 12 anos, mas ela afirmou não ter visto Isis.

Ainda de acordo com a avó, Isis já havia saído de casa sem comunicar anteriormente, porém esta é a primeira vez que a criança permanece tantos dias desaparecida. Uma ocorrência foi registrada na 29ª Delegacia de Polícia do Riacho Fundo, e as autoridades fazem diligências para localizar a menina. Informações sobre o paradeiro de Isis podem ser fornecidas por meio do número 197, da Polícia Civil.