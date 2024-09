Planaltina (GO) e Novo Gama: propostas para educação e transporte

Eleições 2024 - Sabatina com os candidatos Professor Zenilton e Carlinhos do Mangão - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Na penúltima sabatina com os candidatos a prefeito das cidades do Entorno do Distrito Federal, no Jornal Local, os jornalistas Lucas Móbille e Arthur de Souza conversaram, nesta quarta-feira (25/9), com o Professor Zenilton (PSDB), de Planaltina, e Carlinhos do Mangão (PL), do Novo Gama. Eles disseram quais são os seus projetos para melhorar a vida da população dos municípios goianos. A iniciativa é uma parceria do Correio Braziliense e da TV Brasília.

Professor Zenilton (PSDB)

Fale-nos sobre o senhor, de onde veio e qual a sua relação com a política de Planaltina?

Sou nascido e criado na roça e trabalhei no serviço braçal dos 7 aos 17 anos, no município de Damianópolis (GO). Tive muitas dificuldades para estudar, porém, nunca desisti, sempre acreditei que a educação poderia transformar minha vida. Moro em Planaltina e sirvo aos cidadãos locais, por meio da educação, há mais de 30 anos. Só que percebi que a educação me traria limitações, e vi na política a oportunidade de transformar a vida de uma comunidade inteira.

Planaltina está entre as 150 cidades mais violentas do país. Só em 2023, foram 26 homicídios. Como resolver isso?

No meu governo, vou ampliar o efetivo da Guarda Municipal (GM), por concurso público, e dar mais condições de trabalho, com a aquisição de equipamentos. Vou integrar a GM com as outras forças de segurança. Além disso, vou colocar tecnologia de ponta, implementando o sistema de monitoramento, para reduzir esse índice alarmante e garantir a segurança do nosso povo.

Quais são suas propostas para melhorar o transporte público interno e intermunicipal, conversando com a ANTT e o GDF?

Estou lutando para melhorar a qualidade desse serviço. Como prefeito, terei muito mais força para recorrer, buscando o diálogo, aos nossos representantes no Congresso e aos governos de Goiás, do DF e Federal, além da ANTT. Para baixar os custos e melhorar esse transporte, é preciso buscar o subsídio e custear 50% da passagem para o trabalhador.

Quanto à rodovia que liga o DF a Planaltina de Goiás, uma via perigosa, como será a conversa com o GDF para resolver a situação de quem passa por ela?

A DF-128 se transformou na “rodovia da morte” há um bom tempo e temos lutado pela duplicação dela, que tem ceifado a vida de tantos cidadãos. Como prefeito, terei muito mais autonomia para buscar um diálogo mais estreito com o GDF e com a bancada no Congresso Nacional, para resolver esse problema.

Como pretende trabalhar a saúde local?

Faltam atendimento médico e remédios, por exemplo. A nossa população passa a noite no meio da rua, encarando uma fila para tentar marcar uma consulta com um especialista que nem é oferecido. No meu governo, vou reestruturar e modernizar o sistema de saúde municipal, entregando uma estrutura de saúde informatizada e integrada, para que o cidadão possa sair do atendimento com o pedido marcado.

Qual será a sua atenção para a educação na cidade?

Temos um quadro de profissionais qualificados que, infelizmente, não têm recebido o devido reconhecimento. Vou reestruturar e corrigir o plano de carreira desses servidores, colocando em vigência já no segundo semestre de 2025, para que o professor não tenha que esperar até 15 anos para ter suas perdas salariais reparadas. Vou construir creches em todos os bairros, reestruturar as unidades escolares, fazendo com que elas funcionem, de forma gradativa, em tempo integral.

O que pretende fazer para que a população trabalhe e more em Planaltina?

Temos um comércio forte. No meu governo, vou criar incentivos para fortalecer o nosso comerciante, em troca da primeira oportunidade de emprego para o jovem. Vou criar os incentivos necessários, para que os investidores possam instalar suas fábricas na área destinada ao setor de indústria e, assim, gerar emprego e fazer com que os pais e mães de família possam trabalhar em Planaltina.

Quais são os seus projetos para melhorar a infraestrutura local?

Um dos nossos maiores problemas é a falta d’água. Meu compromisso é a construção de uma nova adutora para a captação no Rio Cocal, resolver esse problema de uma vez por todas, que tem feito famílias passarem até cinco dias seguidos sem água na torneira. Vou implementar, também, o programa Caixa d’Água Solidária, instalando o equipamento nas casas das famílias mais carentes. Também vou implementar o sistema de drenagem, para destinar o curso das águas das chuvas da forma correta, resolvendo o problema dos alagamentos.

E quanto à pavimentação asfáltica?

Meu compromisso é destinar 70% dos recursos destinados à pavimentação para os locais onde o asfalto nunca chegou. Os outros 30% ficarão para a manutenção da malha existente.

Considerações finais

Quero ressaltar que quatro anos se passaram e muitos problemas não foram resolvidos. Estamos a 11 dias de decidir e mudar o curso dessa história. O cidadão planaltinense tem a arma mais poderosa para isso: o voto. Trouxe algumas soluções para diversos problemas da cidade. Quero contar com o seu voto de confiança.

Carlinhos do Mangão (PL)

Fale-nos sobre o senhor, de onde veio e qual a sua relação com a política do Novo Gama?

Sou mineiro e cheguei ao Novo Gama, onde moro há 33 anos, com 14 anos de idade. Minha relação com política se deu a partir do movimento sindical em Brasília. Decidi entrar na política por não concordar com certas atitudes e ver uma cidade que precisava de mais carinho e atenção do gestor público.

Novo Gama registrou 32 homicídios em 2023. O que pretende fazer para melhorar a segurança pública?

Quando assumi, a cidade era a 14ª mais violenta do país. Em 2022, os dados mostraram que ela era a 7ª mais segura de Goiás. Foram feitas parcerias com a PM, por meio de banco de horas, com a Polícia Civil, para locais de crimes, e também reforcei a Guarda Municipal, melhorando os equipamentos e a infraestrutura disponibilizados. Criei o embarque seguro, para atender a população que pega ônibus de madrugada.

Quais as suas propostas para melhorar o saneamento básico?

Existem três obras em andamento, entre drenagem, águas pluviais e esgoto. Coloquei água potável no bairro mais antigo da nossa cidade. Estou regularizando e terminando as obras de esgoto no bairro Vila União. Atualmente, o nosso município conta apenas com 34% de esgoto. Há um convênio com a Saneago para que, até 2030, chegue a, pelo menos, 60%.

Como pretende trabalhar a saúde local?

Reformei e ampliei 10 UBSs, melhorei o serviço de atendimento até as 20h. Além disso, aumentei para 13 o número de unidades com farmácia. A situação, no Novo Gama, é o inverso. Muita gente do Gama ou de Santa Maria procura nossos serviços de saúde porque sempre tem médico. Também está em andamento a obra no nosso hospital municipal, com 59 leitos.

Qual será a sua atenção para a educação na cidade?

Durante esses três anos e seis meses, reformei, ampliei e construí 22 escolas no município. Coloquei escolas em tempo integral, como é o caso da unidade no bairro América do Sul. Tinha uma creche com as obras paradas há 12 anos. Agora, ela está funcionando e atendendo a 360 crianças. Vou construir mais duas escolas, uma no Lago Azul, que está em processo de licitação.

Quais as suas propostas para levar esporte, cultura e lazer?

Temos um dos melhores estádios do Entorno do DF. Ele foi reformado, com arquibancada, iluminação e pista de caminhada. Vários times do DF fizeram parceria com a prefeitura e jogaram partidas do Candangão, nosso estádio. Construí duas quadras de campo sintético e revitalizei um complexo esportivo. Além disso, há um centro de esportes que está em fase final de entrega, no bairro Lago Azul, e dois ginásios estão sendo reformados.

Quais são suas propostas para melhorar o transporte público interno e intermunicipal, conversando com a ANTT e o GDF?

Troquei a empresa do transporte interno, por meio de contrato emergencial, e estou preparando o processo licitatório para a ampliação das linhas e melhoria do transporte em todos os locais. Melhorei a malha viária, para dar mais trafegabilidade, e está em andamento a reforma da nossa rodoviária — para transformá-la em uma unidade interestadual —, o projeto está licitado e só falta o início das obras, e vou construir mais um terminal. Sobre o interestadual, a ANTT não consulta os gestores municipais para falar sobre os aumentos de passagem.

Como vai funcionar a questão do presídio do Novo Gama?

O que funciona, atualmente, está no centro da cidade, ao lado de duas escolas e dois ginásios de esportes. Conversei com o governo de Goiás e a responsabilidade da obra do presídio, que fica no Setor de Chácaras Araguaia, passou para o estado, que vai finalizá-la em dezembro. A ideia é que ele agregue 308 detentos.

Quais são os seus projetos para a regularização fundiária na cidade?

Entreguei, no mandato atual, mais de 800 títulos de propriedade em bairros que estavam aguardando, há mais de 30 anos, pela entrega desse documento. Entreguei mais de 400 escrituras no Setor Estância Esperança e mais de 140 nos bairros Santa Bárbara, Lunabel e Grande Vale. Há um processo de licitação para finalizar o Boa Vista I e II, com mais de 1,8 mil escrituras.

Considerações finais

Em três anos e seis meses de governo, fiz mais de 90 km de recapeamento e pavimentação asfáltica, reformei 10 unidades de saúde e há mais duas em construção. As obras do nosso tão sonhado hospital estão a todo vapor. Só na área da infraestrutura, temos mais R$ 32 milhões para serem aplicados, nos próximos anos, na pavimentação. Também vou continuar trabalhando para melhorar ainda mais a educação.