30% dos eleitores do DF dizem ser de direita, e 14% de esquerda

Manifestantes a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um levantamento sobre o panorama político em 2024, feito pelo DataSenado em parceria com a Nexus, revelou que 30% dos eleitores do Distrito Federal se consideram de direita, enquanto 14% se consideram de esquerda. Exatos 15% se consideram de centro e 40% não se identificam com nenhuma das alternativas.

Considerando-se o Brasil como um todo, 29% dos eleitores se consideram de direita, 15% de esquerda e 11% de centro.

A pesquisa consultou 21.808 pessoas de todos os estados brasileiros entre 5 e 28 de junho. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 1,22 ponto percentual.

Posicionamento político por gênero

A pesquisa aponta que maior parte das brasileiras com mais de 16 anos não se identificam com nenhuma ideologia política ou se declaram de centro (55%). Entre as demais, 24% de consideram de direita, 14% de esquerda e 9% de centro.

O número dos homens que se consideram de direita e que não se identificam com nenhuma ideologia é o mesmo (34%). Exatos 15% se identificam como esquerda, 12% como centro e 5% não soube responder ao levantamento.

Posicionamento político e religião

O estudo também abordou a intersecção entre política e religião. No Brasil, predomina a neutralidade entre os eleitores de todos os credos (39% entre católicos, 42% entre evangélicos e 41% entre outras religiões).

Entre os católicos, 28% dos eleitores se consideram de direita, 15% de esquerda e 10% de centro. Os evangélicos, por sua vez, apresentam 35% de autodeclarados de direita, 8% de esquerda e 9% de centro.

Os demais, classificados como "outras/sem religião", tiveram empate entre direita e esquerda, cada qual com 21% dos eleitores, e 13% se consideraram de centro.