Zelador é investigado por desviar R$ 300 mil de idoso com lapso de memória

Um zelador, de 31 anos, que trabalha em um condomínio residencial da Asa Norte, está sendo investigado por desviar cerca de R$ 300 mil de um morador de 74 anos. O idoso tem lapsos de memória, e o homem que presta serviços ao condomínio foi apresentado ao senhor como um “cuidador”. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), vítima e acusado estabeleceram uma relação de amizade durante um ano e meio, na qual o zelador se aproveitou para desviar bens do idoso. A denúncia foi feita em 5 de agosto.

Devido ao forte laço de amizade estabelecido entre os dois, o idoso permitiu que o zelador tivesse livre acesso a sua residência e cedeu a ele o cartão de crédito, que deveria ser utilizado apenas para as necessidades da vítima. O acusado registrou uma maquininha de cartão em seu nome e efetuou transações no cartão de crédito do idoso no valor de R$ 80 mil, de acordo com o delegado Paulo Noritika da 2ª DP.

Sem saber ainda do gasto, a vítima começou a desconfiar do zelador devido ao sumiço de três talões de cheque e R$ 200 mil em espécie, ambos guardados na residência, e aos medicamentos “suspeitos” que o trabalhador pedia para o velho tomar. Ao investigar o sumiço de seu dinheiro, o ancião verificou a conta bancária e o extrato mostrava o débito de R$ 80 mil.

Ao saber do gasto e suspeitar dos bens financeiros que sumiram, o morador proibiu a entrada do "amigo" na residência. “Ao ouvir que seria proibido, o zelador mostrou uma faca na cintura para intimidar e ameaçar o idoso”, explica Noritika, delegado chefe da 2ªDP. Após isso, o idoso registrou o boletim de ocorrência e a Justiça determinou mandado de busca e apreensão domiciliar na casa do zelador, em Taguatinga.

Ao chegar na residência do suspeito, os policiais encontraram duas maquininhas de cartão, três cheques de talão e mais uma fatura no cartão de crédito da vítima, no valor de R$ 20 mil. Totalizado o valor, os recursos desviados chegam a R$ 300 mil. Cerca de R$ 80 mil e R$ 20 mil na fatura do cartão do idoso e os R$ 200 mil em espécie, que sumiram após o zelador passar a “morar” com o idoso. O dinheiro ainda não foi encontrado.

A PCDF indiciou o investigado por desvio de rendimentos do idoso, ameaça e tentativa de furto qualificado pelo abuso de confiança. O suspeito irá responder em liberdade no tribunal e, caso seja julgado culpado, ele pode pegar até 10 anos de prisão por todos os crimes cometidos. Até o atual momento, o idoso tem medida protetiva para que o zelador não se aproxime.