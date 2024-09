Eventos provocam mudanças no trânsito neste fim de semana; confira quais

Devido a eventos esportivos, o Detran-DF faz intervenções em vias do Plano Piloto e do Guará - (crédito: Arte/Detran-DF )

O trânsito da capital, especificamente em vias do Plano Piloto e do Guará, sofre alterações para eventos que serão realizados neste fim de semana. As equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), realizam desde esta quinta-feira (26/9), intervenções em vias do Guará, Eixo Monumental, Esplanada dos Ministérios, Parque da Cidade e Setor de Clubes. Confira as mudanças:

Setor de Clubes Esportivos Sul

Desde quinta-feira (26/9) até sábado (29/9), das 13h às 20h, será realizada a 51ª Abav Expo, no Centro Internacional de Convenções de Brasília (CICB). Em razão do evento, o Detran-DF fará intervenções no trânsito do Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES) Trecho 2.

Nos dias do evento, das 12h às 21h, a via SCES Trecho 2, em frente ao CICB, ficará em sentido único, em direção ao Clube dos Bombeiros. Os agentes do Detran-DF vão implantar sinalização para orientar os motoristas e impedir estacionamento irregular.

Confira as mudanças no Setor de Clubes Esportivos Sul (foto: Arte/Detran-DF)

Esplanada dos Ministérios

No próximo sábado (28), na Esplanada dos Ministérios, às 17h, será realizada a 1ª Corrida e Caminhada da Rede Sarah. O trajeto dos participantes será pelas vias N1 e S1, entre o Teatro Nacional e o Congresso Nacional. O evento terá percursos de 3 km e 6 km, com a largada e chegada na via N1, altura do Teatro Nacional.

A partir das 16h, o Detran-DF interditará quatro faixas da via S1, próximas ao canteiro central, entre o Museu da República e a Alameda dos Estados, em frente ao Congresso Nacional. As duas faixas da esquerda ficarão liberadas para o tráfego de veículos.

Na via N1 serão interditadas quatro faixas entre a Alameda dos Estados e o Teatro Nacional, sendo destinada aos participantes do evento. Os veículos seguirão pelas duas faixas mais à esquerda até a via L2 Norte, para onde o fluxo será desviado. O trecho entre a L2 Norte e o Teatro Nacional ficará totalmente interditado para o tráfego de veículos. A previsão é que as vias sejam liberadas às 20h.

Condira as mudanças na Esplanada dos Ministérios (foto: Arte/Detran-DF)

Eixo Monumental

Neste domingo (29), devido ao evento esportivo Corridona, o Detran-DF fará interdições nas vias S1 e N1, do Eixo Monumental. O evento contará com percursos de 2 km, 5 km e 10 km, com a largada e a chegada em frente ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

A partir das 6h30, na via S1, no trecho entre a Praça do Cruzeiro e o Eixo Cultural Ibero-americano, antigo espaço Funarte de Brasília, as três faixas próximas ao canteiro central serão bloqueadas para o tráfego de veículos, sendo destinadas aos participantes do evento.

Na via N1 serão três faixas interditadas, da altura do Eixo Cultural Ibero-americano até as proximidades da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia). Tanto na S1 quanto na N1 três faixas de rolamento permanecerão livres para o trânsito de veículos. Na N1, o fluxo de veículos seguirá para o viaduto sobre a EPIA. A previsão é que as interdições ocorram até as 11h.

Confira as mudanças no Eixo Monumental (foto: Arte/Detran-DF)

Guará

No próximo domingo (29), será realizada a Rua do Lazer do Guará. Devido ao evento, das 6h às 17h, todos os acessos à Avenida Central do Guará II, entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, na EQ 31/33, ficarão fechados. Além de realizar as interdições na via, as equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) farão o controle do tráfego nas imediações do evento.

Confira as mudanças no Guará (foto: Arte/Detran-DF)

Parque da Cidade

Também no domingo (29), a partir das 6h30, será realizado o Evento Musical, Literário e Corrida do Policial Civil do DF. O evento será no Parque da Cidade e contará com percursos de 5 km e 10 km. A largada e a chegada ocorrerão no estacionamento n° 7.

A via interna do Parque da Cidade, sentido horário, será interditada, sendo destinada aos participantes do evento. Todos os retornos e as rotatórias que dão acesso ao sentido horário serão bloqueados. A circulação de veículos será permitida apenas no sentido anti-horário. A previsão é que as interdições ocorram até as 9h30.

Confira s mudanças no Parque da Cidade (foto: Arte/Detran-DF)

*Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)