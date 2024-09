Rede Pão Dourado lamenta morte de Darlan Guimarães: "Respeitado por todos"

Após a confirmação da morte de Darlan Guimarães, dono da rede de padarias Pão Dourado, a empresa foi a público lamentar a morte do administrador. Em uma nota divulgada neste sábado (28/9), a Pão Dourado relembra a história de sucesso de Guimarães, assim como presta condolências à família.



"Darlan era admirado e respeitado por todos, não apenas por seu espírito empreendedor e visão estratégica, mas também por sua generosidade e humanidade", começa a nota.

O comunicado também pontua que a morte de Guimarães foi "inesperada" e que o empresário deixou um legado de impacto na cidade. "Sua partida inesperada nos deixa profundamente consternados, e nossos pensamentos estão com sua família, amigos e colaboradores neste momento de dor. Darlan sempre será lembrado pelo legado que ajudou a construir e pelo impacto positivo que deixou em Brasília e em todas as comunidades alcançadas pela Pão Dourado".

Morte de Darlan Guimarães

Um dos empresários de maior sucesso do ramo das padarias em Brasília, Darlan Guimarães morreu na noite da última sexta-feira (27/9), aos 55 anos. O dono da rede de padarias Pão Dourado sofreu um ferimento por disparo acidental de arma de fogo enquanto pescava em um rio na região de Santa Cruz do Xingú, no Mato Grosso.

Segundo apuração do portal Agência Tocantins, Darlan estava em uma área remota quando o acidente ocorreu. Ele chegou a ser levado de avião para Palmas, capital do Tocantins, mas devido a gravidade dos ferimentos não resistiu. Ele teve o atendimento necessário e socorristas do SAMU tentaram manobras de reanimação sem sucesso.

As circunstâncias do disparo acidental ainda serão investigadas. Enquanto o corpo do empresário já foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames determinarem a exata causa da morte.