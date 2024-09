Morre Darlan Guimarães, dono da rede de padarias Pão Dourado, aos 55 anos

Um dos empresários de maior sucesso do ramo das padarias em Brasília, Darlan Guimarães morreu na noite da última sexta-feira (27/9), aos 55 anos. O dono da rede de padarias Pão Dourado sofreu um ferimento por disparo acidental de arma de fogo enquanto pescava em um rio na região de Santa Cruz do Xingú, no Mato Grosso.

Segundo apuração do portal Agência Tocantins, Darlan estava em uma área remota quando o acidente ocorreu. Ele chegou a ser levado de avião para Palmas, capital do Tocantins, mas devido a gravidade dos ferimentos não resistiu. Ele teve o atendimento necessário e socorristas do SAMU tentaram manobras de reanimação sem sucesso.

As circunstâncias do disparo acidental ainda serão investigadas. Enquanto o corpo do empresário já foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames determinarem a exata causa da morte.

Nota de pesar

A Pão Dourado emitiu uma nota oficial lamentando o ocorrido e comunicando a morte de Darlan. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Darlan Guimarães, a principal mente responsável pelo sucesso e expansão da rede Pão Dourado”, escreveu a rede de padarias em postagem no Instagram. “Darlan era admirado e respeitado por todos, não apenas por seu espírito empreendedor e visão estratégica, mas também por sua generosidade e humanidade”, complementa.

A conta oficial ainda prestou solidariedade a familiares, amigos e colaboradores de Darlana Guimarães, que foi exaltado no texto. “Darlan sempre será lembrado pelo legado que ajudou a construir e pelo impacto positivo que deixou em Brasília e em todas as comunidades alcançadas pela Pão Dourado”, pontua.

Ainda não há mais informações sobre velório ou enterro. A própria padaria afirma na postagem que dará atualizações em breve.









