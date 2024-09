Fim de semana será quente, mas com possibilidade de chuvas no DF

A capital se aproxima de bater o recorde de maior estiagem da história. Com 157 dias sem chuva na cidade, Brasília já está na beira dos 163 dias relatados em 1963. No entanto, o fim de semana é de esperança. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de precipitações neste sábado (28/9) e domingo (29). Porém, o calor não dará trégua.

De acordo com o Inmet, a previsão de chuva é para as duas datas e o esperado é que a água caia do céu em locais isolados. O fato será suficiente para parar a contagem em direção ao recorde, mas não deve refrescar o brasiliense. Neste sábado, a mínima bateu 13 °C e a máxima pode chegar a 35 °C em uma onda de calor notável que justifica um alerta vermelho do Inmet para a população.

Apesar da possibilidade de chuva, a umidade pode chegar ao chamado alerta laranja, quando há o risco de cair para menos de 20%. Ou seja, com o alto calor e a baixa umidade é necessário cuidado com atividades externas. Indica-se o uso de protetor solar, ingestão de muitos líquidos e, se possível, evitar atividade física nos momentos de mais incidência do sol, entre as 10h e às 16h.

Choveu ontem?

Pelas redes sociais, foi possível ver algumas pessoas relatando chuvas em regiões do DF. No entanto, próprio Inmet não pode ainda confirmar se realmente choveu na noite da última sexta (27). Ainda não há imagens de satélite que possam cravar as precipitações que animaram alguns usuários e por enquanto resta torcer para que não haja dúvidas este final de semana.