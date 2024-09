Pão Dourado e Darlan Guimarães: conheça a história da rede de padarias no DF

Darlan Guimarães marcou a história comercial do DF com a Pão Dourado - (crédito: Reprodução/Instagram/@paodouradopadaria_)

A morte de Darlan Guimarães na noite desta sexta-feira (27/9) deixou as dezenas de colaboradores da rede de padarias Pão Dourado em luto. O empresário era o dono do grupo — um negócio de família por gerações — e marcou a história do comércio no Distrito Federal.



A Pão Dourado foi moldada antes mesmo da primeira loja — que abriu em 1986. Quase 10 anos antes, os irmãos Tito Viana e Licio Viana tinha chegado de Minas Gerais a Brasília e resolveram vender bolos caseiros (com receitas familiares).

Logo o negócio decolou e eles abriram uma padaria chamada Diamantina. O local escolhido foi a QE 15 de Guará 2. A segunda filial da padaria foi aberta em 1986, no comércio ao lado da Diamantina, mas agora com outro nome, que iria ficar na história do DF: Pão Dourado.

Desde então, até 2024, a rede se transformou e cresceu a ponto de somar 19 lojas em todos os cantos da capital. No Guará, onde nasceu, a comunidade segue com apreço a Darlan.

O empresário promovia, com a rede de padarias, as famosas caravanas de Natal, conhecida na cidade. Em outros locais, ações como as realizadas no Dia das Crianças, também mostram a preocupação social de Darlan com a empresa.

Neste sábado (28), a rede fez um comunicado público lamentando a morte do dono. "Darlan era admirado e respeitado por todos, não apenas por seu espírito empreendedor e visão estratégica, mas também por sua generosidade e humanidade", diz trecho da nota.

A morte de Darlan Guimarães

Um dos empresários de maior sucesso do ramo das padarias em Brasília, Darlan Guimarães morreu na noite da última sexta-feira (27/9), aos 55 anos. O dono da rede de padarias Pão Dourado sofreu um ferimento por disparo acidental de arma de fogo enquanto pescava em um rio na região de Santa Cruz do Xingú, no Mato Grosso.

Segundo apuração do portal Agência Tocantins, Darlan estava em uma área remota quando o acidente ocorreu. Ele chegou a ser levado de avião para Palmas, capital do Tocantins, mas devido a gravidade dos ferimentos não resistiu. Ele teve o atendimento necessário e socorristas do SAMU tentaram manobras de reanimação sem sucesso.