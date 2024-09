Regiões do DF registram chuva neste sábado (28/9); veja vídeos

O Distrito Federal começou a registrar as primeiras chuvas neste sábado (28/9) após um período de 157 dias de seca. Internautas fizeram imagens das primeiras precipitações no Setor O, Ceilândia e Samambaia. Também existem relatos de chuvas em Vicente Pires e Riacho Fundo 2.

Vale lembrar o Correio já tinha adiantado, na manhã deste sábado, a posição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que apontou a possibilidade de chuvas entre sábado e domingo (29). Mesmo com as chuvas, contudo, o instituto reforça que o calor não dará trégua.

Veja os registros das chuvas:

No Setor O, em Ceilândia:

Em Samambaia:

