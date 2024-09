Corpo de Darlan, dono da rede Pão Dourado, será transportado para o DF

Darlan Guimarães marcou a história comercial do DF com a Pão Dourado - (crédito: Reprodução/Instagram/@paodouradopadaria_)

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informou que o corpo do empresário Darlan Guimarães, 55 anos, foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Palmas, no Tocantins, onde passou por exames de necropsia antes de ser liberado para a família. O empresário, conhecido pelo sucesso no ramo de padarias no DF, com a loja Pão Dourado, morreu na noite da última sexta-feira (27/9) após um disparo acidental de arma de fogo enquanto pescava em um rio na região de Santa Cruz do Xingú, no Mato Grosso.

A família de Darlan Guimarães, que é residente em Brasília, nomeou um procurador para providenciar toda a documentação necessária para o translado do corpo. O transporte será feito via aérea até a capital federal, onde o empresário será sepultado.

De acordo com apuração do portal Agência Tocantins, Darlan estava em uma área remota quando o acidente ocorreu. Ele chegou a ser levado de avião para Palmas, capital do Tocantins, mas devido a gravidade dos ferimentos não resistiu. Ele teve o atendimento necessário e socorristas do SAMU tentaram manobras de reanimação, mas sem sucesso.

Darlan Guimarães era proprietário da rede de padarias Pão Dourado, uma das mais tradicionais da capital federal. Nascido em Brasília, ele construiu uma carreira sólida e tornou-se uma referência no setor, com diversas unidades espalhadas pela cidade. Sua morte repentina chocou familiares, amigos e a comunidade empresarial do Distrito Federal.