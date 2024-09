Pista do Aeroporto de Brasília é fechada após incêndio em vegetação

O incêndio florestal que atingiu uma área de vegetação próxima ao Aeroporto de Brasília na tarde deste sábado (28/9) causou uma "parede" de fumaça no local e, por motivos de segurança, o terminal fechou uma das pistas para pousos e decolagens. A informação foi dada pela assessoria do aeroporto ao Correio.

Vale lembrar que a outra pista do aeroporto segue operando normalmente. Até às 15h30 da tarde deste sábado, não existiam registros de cancelamentos ou atrasos por conta do incidente.

Leia a nota do aeroporto na íntegra: "Um incêndio atingiu uma vegetação próximo ao Aeroporto de Brasília na tarde desse sábado. Por conta da fumaça, uma das pistas foi fechada para pousos e decolagens.

A outra pista do terminal aéreo segue operando normalmente e com segurança. Até o momento, não há registros de cancelamentos ou atrasos por conta deste incêndio".

Alívio com as chuvas

O tempo seco e predominância de queimadas no Distrito Federal foram aplacados por uma chuva que caiu em diversos pontos da cidade no fim da tarde deste sábado. Após 157 dias de estiagem, internautas fizeram imagens das primeiras precipitações no Setor O, Ceilândia e Samambaia. Também existem relatos de chuvas em Vicente Pires e Riacho Fundo 2.

Veja: