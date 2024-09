Combate a incêndio próximo ao Aeroporto de Brasília ultrapassa 10 horas

O combate ao incêndio florestal que atingiu uma área de vegetação próxima ao Aeroporto de Brasília, no Lago Sul, continua até a noite deste sábado (28/9). Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) estão empenhados desde as 13h para controlar as chamas (veja o vídeo abaixo).



Nesta noite, o Correio recebeu vídeos e fotos de leitores que mostram a intensidade do fogo na área de preservação ambiental. Devido ao incêndio, gerou-se uma “parede” de fumaça no local e, por motivos de segurança, uma das pistas para pousos e decolagens do Aeroporto chegou a ser fechada. O procedimento, no entanto, não resultou em cancelamentos ou atrasos em voos.

Os bombeiros informaram que o fogo não foi totalmente controlado devido a dificuldade de acesso à mata. Pelas imagens, é possível ver que as chamas chegaram próximo às casas, na altura da QI 17 do Lago Sul. A motivação do incêndio não foi informada.