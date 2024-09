Motoqueiro embriagado atropela bebê de 10 meses em carrinho, no DF

Uma bebê de 10 meses está em estado gravíssimo após ser atropelada por um motoqueiro na tarde deste sábado (28/9), na Quadra 24 do Buritis 4, em Planaltina. A criança estava no carrinho, sendo empurrada pela mãe, quando a moto a atingiu. O condutor, de 35 anos, apresentava sinais de embriaguez e fugiu do local após o acidente, mas foi preso pelos policiais militares do GTOP 35 minutos depois.

De acordo com apuração do Correio, o motoqueiro estava em um bar de Planaltina consumindo bebidas alcoólicas e assistindo a uma partida de futebol antes do acidente, que ocorreu por volta das 16h45. Segundo a Polícia Militar, o homem não prestou socorro às vítimas e fugiu imediatamente após o atropelamento.

A mãe da criança sofreu ferimentos leves no braço, mas o estado da bebê é crítico. Ela foi inicialmente levada ao Hospital Regional de Planaltina e, em seguida, transferida para a UTI do Hospital de Base. O autor foi preso na região do Arapoanga minutos depois do acidente. Ainda segundo a PM, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro.