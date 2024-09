Domingo (29/9) será quente e a chuva pode voltar em locais isolados

O assunto do final de semana é um só: a chuva. Os usuários estão em polvorosa nas redes sociais falando sobre o fim da seca em Brasília. Este domingo, a previsão de chuva permanece assim como o calor que tem assolado o DF nos últimos dias, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A capital amanheceu nublada. Segundo o Inmet, esse visual são nuvens que estão passando somadas resquícios de queimadas, como a que ocorreu nas proximidades do aeroporto na tarde do último sábado (28/9). Ou seja, o tempo nublado em grande parte de Brasília pode não significar exatamente que as chuvas serão generalizadas.

As nuvens, no entanto, não seguram o calor. A mínima na cidade foi alta com 19°C, enquanto máxima pode chegar a 32°C. A umidade é maior do que as marcadas recentemente, com máxima de 80% e mínima de 30%. O inmet explica que essas condições devem trazer uma sensação de abafamento maior do que outros dias.

O restante da semana não deve seguir na toada de domingo. A expectativa é que as nuvens se afastem do DF. Ou seja, a chuva de ontem foi apenas uma faísca de esperança e está longe de ser uma alteração do tempo. O calor se agrava e temperaturas entre 34°C e 35°C são esperadas até quarta.

Contagem do recorde ainda não parou

Apesar dos vídeos de chuva que circulam nas redes sociais e grupos de WhatsApp, para o Inmet, Brasília ainda está em período de estiagem e chega a 158 dias sem precipitações. O motivo é que não choveu em nenhum ponto de monitoramento do Inmet em Brasília. Dessa forma, não é possível que eles tenham os dados das chuvas, mesmo sabendo que elas ocorreram.