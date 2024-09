No dia mais quente do ano, brasilienses se refugiam no Lago Paranoá

O dia mais quente do ano no Distrito Federal foi registrado nesta sexta-feira (27/9), quando a temperatura atingiu 36,5°C, com umidade relativa do ar em torno de 15%, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ainda segundo o órgão, há uma pequena chance de chuva em regiões isoladas do DF neste sábado (28/9) e domingo (29/9). O Inmet emitiu um alerta amarelo, de perigo em potencial, para baixa umidade. Para este sábado (28/9), a previsão indica temperaturas em torno de 33°C e umidade de 20%.

Diante do calorão, os brasilienses têm buscado maneiras de se refrescar, aproveitando as áreas naturais da cidade.

Bruno Oliveira, morador da Cidade Estrutural, 22 anos, foi ao Lago Paranoá para aliviar o calor. "Está muito quente e abafado, então, decidi vir me refrescar, tomar um refrigerante e curtir a vista do lago. Depois de um mergulho, consegui esquecer um pouco o calor", contou.

Andar de caiaque no lago foi o jeito encontrado por Eloisa Borges, 27, e a namorada, Gisiliana Barbosa, 29, que moram no Guará. "Acho que a melhor opção nesses dias quentes é sair de casa e fazer atividades ao ar livre. Por isso, compramos um caiaque", explicou Gisiliana. Eloisa complementou: "Com esse tempo, acabamos sempre pensando em esportes na água, como natação, caiaque e remo".

As amigas Carla Medeiros, 30, Élida Oliveira, 34, e Maria Paula Firmino, 23, aproveitaram para se reunir e curtir um banho no lago. "Estamos todas trabalhando de casa, então, decidimos sair mais para desfrutar o dia. Não dá para ficar em casa sofrendo com esse calor. Por isso, viemos pegar um vento. Não vejo a hora da chuva", disse Carla.

























Recomendações

A Defesa Civil recomenda que as pessoas se hidratem, evitando exposição ao sol. O tempo seco e a baixa umidade do ar podem levar a problemas respiratórios, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Em caso de risco, a orientação é contatar o Corpo de Bombeiros (CBMDF), pelo telefone 193.

Seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), a Defesa Civil monitora as condições do DF e, quando observados índices inferiores a 30% persistentes e em dois dias contínuos, emite os alertas. As mensagens são enviadas por SMS aos moradores destacando a importância de adotar os devidos cuidados neste período.

Para receber os alertas é necessário fazer um cadastro, enviando o CEP por SMS para o número 40199.

Cuidados

Atenção com a hidratação de recém-nascidos, crianças, idosos e doentes;

Aumente a ingestão de água ou suco de frutas, mesmo sem ter sede;

Evite bebidas alcoólicas;



Faça refeições leves e mais frequentes;



Evite exposição direta ao sol nas horas mais quente;



Use roupas leves, que não retêm muito calor;



Use umidificadores de ar, toalhas molhadas ou baldes de água; e



Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados.

Fonte: Defesa Civil