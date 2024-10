Monitoramento de capivaras do lago Paranoá será feito em parceria com UCB

O Instituto Brasília Ambiental deu mais um passo nas ações que visam o Estudo de Monitoramento e Proposta de Manejo de Capivaras e Carrapatos no Lago Paranoá. Saiu nesta segunda-feira (30/9), o resultado final do Edital do Chamamento Público nº 13/2024 do instituto, que visava selecionar organização da sociedade civil para executar o estudo. A instituição vencedora foi a Universidade Católica de Brasília (UCB). O estudo será desenvolvido em três anos. Tem custo total de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 500 mil por ano.

O estudo que, inicialmente, tratou do levantamento e do monitoramento da população de capivaras no Lago Paranoá, será ampliado. O objetivo agora é avaliar se as populações são geneticamente diferenciadas, com fluxo gênico limitado entre as microbacias hidrográficas da região.

A educação ambiental também fará parte do escopo do projeto. O foco das ações desse eixo deve ser a conservação de fauna silvestre, a convivência pacífica com capivaras, zoonoses, medidas de controle de carrapatos, manejo ambiental, bem como medidas preventivas individuais, calcadas nos termos da abordagem integrativa de Saúde Única, que envolve a conexão entre a saúde humana, animal e do meio ambiente.

*Com informações do Brasília Ambiental

Saiba Mais Cidades DF Dois incêndios em Sobradinho assustam moradores da região. Veja vídeo

Dois incêndios em Sobradinho assustam moradores da região. Veja vídeo Cidades DF GDF vai criar um espaço para pernoite de pessoas em situação de rua

GDF vai criar um espaço para pernoite de pessoas em situação de rua Cidades DF Suspeito de matar namorada com tiro no peito é preso em Taguatinga

Suspeito de matar namorada com tiro no peito é preso em Taguatinga Cidades DF Feminicida foi preso após tentar fugir e revelou onde estava arma do crime