Dois incêndios em Sobradinho assustam moradores da região. Veja vídeo

Um incêndio atingiu uma área próxima ao Condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho, nesta segunda-feira. A fumaça invadiu o residencial, assustando os moradores, que viram as chamas se aproximarem das casas. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) estão no local tentando controlar o fogo.

O morador Felipe Braga, de 25 anos, relatou que o incêndio começou por volta das 11h30, em uma área de mata próxima ao condomínio. "É uma região com pinheiros e muito mato seco ao redor. O fogo chegou perto das casas na quadra 106", detalhou.



Ele destacou que a área está encoberta pela fumaça. "Moro a cerca de três ruas da cerca do condomínio, e é possível ver muita fumaça no horizonte", afirmou.



Também em Sobradinho, na BR-020, está ocorrendo um incêndio florestal com equipes da CBMDF no local.

Veja vídeo do incêndio próximo a Condomínio Alto da Boa Vista: