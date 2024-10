Jovem desaparecida há cinco dias é encontrada em São Sebastião

Após cinco dias desaparecida, uma jovem, de idade não divulgada, foi encontrada por policiais militares do 21º Batalhão na última segunda-feira (30/9) em São Sebastião. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ela havia fugido da residência onde mora na última quinta-feira (26/9) após discutir com a mãe.

Ela foi encontrada no condomínio Crixás em São Sebastião após um morador do local ver a jovem transitando na região e comunicar à polícia por meio do telefone 190. O patrulhamento foi reforçado no setor e a jovem finalmente localizada. A moça foi encaminhada à delegacia da área, de onde a família foi comunicada.