Ouça o áudio da ligação em que mulher pede pizza para fugir do cárcere

A Polícia Militar do Distrito Federal divulgou nesta segunda-feira (30/9) o áudio de uma ligação feita por uma mulher que acionou o 190 e pediu uma pizza para indicar que estava em perigo. A vítima foi mantida em cárcere privado por três dias e conseguiu pedir socorro enganando o abusador. O homem foi preso em flagrante e levado para delegacia da região.

O caso ocorreu em Samambaia no último domingo. Ao ligar pro 190 a vítima disse que queria uma pizza e afirmou que estava com muita fome. Do outro lado, o policial entendeu o recado e disse que enviaria a pizza rápidamente, acompanhada de um refrigerante.

Leia também: Empresária de 24 anos morre após fazer seis cirurgias plásticas simultâneas

Ouça o áudio no final da matéria

Mulher: Eu quero fazer um pedido de uma pizza. Eu preciso de uma pizza mas não tá vindo.

Policial: Como é o nome da senhora? Eu entendi o que a senhora tá falando. Nós vamos mandar até um refrigerante geladinho. Qual o endereço completo aí da senhora aí? E qual o refrigerante que a senhora vai querer?

Mulher: Uma coca-cola. Eu tô precisando. Aí você pode vir logo porque eu tô com fome.

Policial: Tá bom, vai rapidinho, tá? É só aguardar.

A voz e o endereço da vítima foram alterados para preservar a identidade da mulher.