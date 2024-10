Outubro começa com baixa umidade e sem previsão de chuva

Bom dia, brasiliense! Neste 1º de outubro o dia segue a tendência das semanas anteriores, apresentando sol entre poucas nuvens, calor e baixa umidade no Distrito Federal. A região está sob alerta amarelo para as altas temperaturas, visto que está passando por uma onda de calor que deve perdurar, pelo menos, até o fim desta semana. Nessas condições, as temperaturas ficam cerca de 5ºC acima da média por, pelo menos, três dias consecutivos, segundo informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Sob alerta laranja, que indica perigo potencial à saúde devido à seca, o DF deve bater a umidade mínima de 15%, enquanto a máxima chegou a 50% durante a manhã. Na Estação de Águas Emendadas, em Planaltina, e no Paranoá foi registrada a temperatura mínima de 17°C; a máxima deve chegar nos 34ºC. No Plano Piloto, a temperatura mínima foi 20ºC e a máxima deve chegar a 32ºC. A umidade também fica entre 15% e 50%. Podem ocorrer rajadas de vento pontuais.

De acordo com o Inmet, as chuvas só devem chegar com força na segunda metade de outubro e no início de novembro. Nesse contexto de baixa umidade, a recomendação, portanto, é prezar pela saúde, evitando sair de casa sem protetor solar e garrafinha de água. Vista roupas leves e evite atividades físicas durante as horas mais quentes do dia — das 10h às 16h. Além disso, é preciso ter atenção ao manuseio de fogo, para evitar mais incêndios e queimadas.