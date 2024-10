DF poderá se tornar a unidade federativa mais envelhecida do Brasil

Projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que a população do Distrito Federal atingirá 3.118.159 habitantes em 2042, antes de começar a diminuir. Em 2070, 40,4% da população será composta por idosos, um salto significativo em comparação aos 13,5%, em 2024. Com essa transformação demográfica, o DF caminha para se tornar a unidade federativa mais envelhecida do Brasil.

Os dados também sinalizam um aumento na expectativa de vida. Em 2070, os moradores do DF viverão, em média, 84,6 anos, com as mulheres alcançando 86,6 anos e os homens, 82,4 anos.

Desafios

A análise, que foi divulgada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), aponta que o DF enfrentará a necessidade de expandir seus serviços de saúde, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), do qual 56,5% dos idosos dependem atualmente. Políticas públicas focadas na saúde dessa população serão essenciais para promover um envelhecimento saudável, com ênfase na prevenção de doenças e no acesso a tratamentos de qualidade. Além disso, a inclusão digital será crucial para combater o isolamento social e promover a integração dos idosos com a sociedade. Em 2021, 66% dos idosos do DF já utilizavam a internet, e a ampliação desse acesso poderá facilitar o uso de serviços públicos e fortalecer as conexões sociais.

Mercado de trabalho

O envelhecimento populacional também trará impactos ao mercado de trabalho. Em 2070, estima-se que haverá 106 dependentes para cada 100 pessoas em idade potencialmente ativa, o que poderá afetar a dinâmica da força de trabalho e a sustentabilidade dos sistemas de previdência e assistência social.