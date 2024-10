Homem fica ferido em colisão entre van e carreta em Brazlândia

Uma van colidiu com uma carreta na DF 001, em Brazlândia, deixando um homem ferido, na tarde de quarta-feira (2/10). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empenhou três viaturas na ocorrência.

O furgão Renault, de cor branca, colidiu contra a traseira de um caminhão caçamba, de cor cinza, e ficou com a frente destruída. O condutor da van foi socorrido e transportado, consciente e orientado, para o Hospital Regional da Ceilândia (HRC), apresentando escoriações na mão direita e queixando-se de dores na cervical e no peito.

O condutor do caminhão não se feriu. A Polícia Militar do DF (PMDF) ficou responsável pelo local do acidente. Confira imagens da colisão.