Carro roubado na Asa Sul é recuperado em Ceilândia 4 dias após o crime

Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperaram, na noite desta terça-feira (2/10), um veículo em Ceilândia Norte, que havia sido furtado quatro dias antes na Asa Sul, e apreenderam três menores.



Segundo a corporação, a equipe do GTOP 28 recebeu informações do serviço de inteligência indicando que o carro, que havia sido furtado no sábado (29/9), estava em circulação em Ceilândia. Após patrulhamento, os policiais localizaram o veículo em uma via da QNN 5 e realizaram a abordagem.

Dentro do carro estavam os três menores, que foram apreendidos e levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) II . Um dos menores foi autuado por receptação, enquanto os outros dois foram ouvidos como testemunhas. O veículo, um GM Tracker cinza, foi devolvido ao proprietário.