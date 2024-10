A pedido, Semob prorroga pesquisa Origem-Destino até 16 de outubro

10/09/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Usuários do transporte público que podem acessar os horários dos ônibus através da Business Intelligence tecnologia desenvolvida para desenvolver a Mobilidade Urbana do aplicativo DF no Ponto. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Foi prorrogada até 16 de outubro a pesquisa Origem e Destino, iniciativa da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob) que se baseia nos padrões de deslocamento da população do DF para garantir um planejamento para o transporte público nos próximos anos. A decisão da prorrogação atende à solicitação da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana (CTMU) da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que acompanha de perto o processo de renovação do Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do DF (PDTU/DF).

Incluir horários de deslocamento fora do padrão convencional, como os períodos muito cedo e muito tarde, que são cruciais para muitos trabalhadores foram pontos destacados pelo CMTU em reunião com a Semob. A comissão questionou a exclusão desses horários e sugeriu a inclusão dos horários fora do padrão geral.

A duração da modalidade online da pesquisa foi outro ponto destacado pela CMTU. A comissão defendeu a necessidade de equiparar o prazo da versão online com o da pesquisa presencial, garantindo maior abrangência e participação da população, também permitindo a inclusão dos moradores do Entorno que se deslocam diariamente para o DF.

Participe da pesquisa no link https://sistemas.df.gov.br/PDTU/Pesquisasdecampo até 16 de outubro.