Tecnologia deve facilitar a vida dos usuários de transporte público no DF

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) vai adotar duas novas tecnologias para melhorar o cotidiano dos brasilienses que utilizam transporte público. Uma delas é o Business Intelligence (B.I.), sistema que monitora as linhas do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC-DF) para evitar "furo de viagem" (quando a empresa não cumpre o trajeto ou o horário). O outro método é a criação de um aplicativo para saber os horários e os trajetos dos ônibus em tempo real.

Ambas metodologias serão aplicadas nos 2.914 ônibus operados por cinco empresas (Piracicabana, Pioneira, Urbi, Marechal e BsBus), das 933 linhas. O artifício B.I. indica quando a empresa deixa de fazer a viagem prevista na ordem de serviço, ou quando o horário é tão diferente da tabela que ultrapassa os limites de atraso.

A previsão que a nova ferramenta B.I. comece a funcionar neste ano. "Hoje em dia nós demoramos, em média, uma semana para poder analisar se a linha que é solicitada por uma região pode ser alterada ou não. Com essa tecnologia, essa análise será muito mais rápida e podemos dar uma resposta mais efetiva para as ocorrências de alteração de horário nos ônibus, ampliação de linhas e oferta de veículos, avaliou Zeno Gonçalves, secretário da Semob.









"Já perdi vários compromissos e cheguei diversas vezes atrasado ao trabalho. Onde moro, além de passar poucos ônibus, eles demoram a passar. Teve um dia que esperei uma hora e 20 minutos para pegar um ônibus para rodoviária", afirmou Matheus Melo, 21 anos e morador de Ceilândia Norte.

Almir Araújo, 21 anos, morador de Brazlândia, disse que, apesar de ser convencional o atraso dos ônibus, acredita que a tecnologia pode ajudar. "Evitando os furos, identificando as irregularidades e adicionando novos ônibus para rodar no lugar daqueles que não foram à viagem prevista ou demoraram demais, acredito que as pessoas não vão mais se atrasar tanto para os compromissos", diz.

Novo aplicativo

Para atender à demanda de alguns passageiros, a Semob programou um site para proporcionar aos brasilienses os horários e itinerários da frota, a operação e trajeto de cada ônibus em tempo real, o chamado "DF no Ponto". A novidade é que a pasta lançará um aplicativo com o mesmo nome até o fim de 2024 para os interessados baixarem em seus aparelhos celulares.

No app será possível visualizar cada linha específica de ônibus, consultar um mapa para verificar as paradas de ônibus mais próximas, e identificar especificamente seu destino. Assim, a ferramenta deve ajudar o usuário de transporte público a chegar ao local no horário programado.

A moradora de Águas Lindas, Maria Vitória, 22, é estudante e explicou sobre a importância de o governo desenvolver um app autoral para ajudar os passageiros no trajeto. "A pontualidade dos ônibus ajudaria muito no dia a dia dos passageiros", afirmou.

* Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

dicionário do ônibus

furo de viagem: emitida quando a empresa deixa de fazer a viagem prevista na ordem de serviço, ou quando o horário é tão diferente da tabela que ultrapassa os "limites de atraso".