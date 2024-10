Pessoa em situação de rua é detida após furtar três ares-condicionados

Na noite dessa sexta-feira (4/10), um homem em situação de rua foi detido por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 17º Batalhão (Gtop 37) por suspeita de furtar três aparelhos de ares-condicionados em uma loja na Rua das Pitangueiras, em Águas Claras. Uma testemunha informou à corporação que o viu empurrando o carrinho de compras com os objetos.

O carrinho com dois aparelhos de ares-condicionados foi encontrado no estacionamento de outro supermercado, localizado na avenida Parque Águas Claras. Um terceiro foi localizado enrolado em um cobertor numa área de mata próxima a esse local.

Abordado, o suspeito retornou ao local do furto, onde o denunciante confirmou a autoria do crime. Duas lojistas mostraram aos policiais as imagens do circuito interno com o homem cometendo os furtos. Ele foi encaminhado para a 21ª Delegacia de Polícia e autuado em flagrante por furto em comércio.