Vendas Car: programa sobre mercado de automóveis é apresentado para empresários

A Federal Car recebeu, na manhã deste sábado (5/10), o evento de apresentação do Vendas Car, programa da TV Brasília que tem o objetivo de inovar o mercado de carros na cidade. Lojistas da Cidade do Automóvel puderam conhecer o projeto, comandado pelos jornalistas Marco Viana e Nikole Lima.

Voltado para o público do DF e Entorno, o programa tem como objetivo apresentar ofertas exclusivas de automóveis aos telespectadores, em parceria com concessionárias da região. “O Vendas Car tem sido esse grande suporte para o comércio local, principalmente para os vendedores e revendedores de carros do Distrito Federal. Feito de uma maneira muito simples e muito direta. Falamos a linguagem que o povo gosta e que a população entende, com vendas sendo realizadas ao vivo”, explica Viana.

Durante o programa, exibido às sextas ou sábados, os lojistas representantes de cada concessionária são convidados a apresentar e vender carros que fazem parte do estoque de cada loja, sob a condição de preços especiais.

As promoções, no entanto, começam a ser divulgadas pela emissora desde o início da semana, com participações especiais no DF Alerta, uma das atrações de maior sucesso do canal. Em apenas 3 meses, 11 programas já foram veiculados e geraram resultados sólidos para o setor de vendas automotivas.

Segundo a TV Brasília, a mais recente transmissão foi capaz de captar 348 leads e realizar 19 vendas somente durante o período de exibição. “O Vendas Car não veio para ser um experimento, o programa já é um sucesso e tem trazido resultados”, garante Marco Viana.

Proprietário da PhD Automóveis, Paulo Poli foi o primeiro a embarcar no projeto. “Foi bem diferente, inovador. Gerou uma repercussão muito legal, tivemos muito movimento e muita procura, porque o programa divulga muito a marca da empresa. São trinta minutos de programa ao vivo em que você pode apresentar todo o seu estoque e falar da sua história e da sua empresa. É um programa inovador e eu super recomendo. Foi bom o resultado”, declara.