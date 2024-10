Incêndio no Guará é investigado como criminoso; suspeito está preso

Um incêndio atingiu a região do Parque Ecológico Ezechias Heringer, no Guará, na tarde deste sábado (5/10), chegando bem próximo das casas. Segundo informações obtidas pelo Correio, a origem do incêndio pode ser criminosa. O possível autor foi identificado pelas equipes de investigação da 4ª DP (Guará II), e posteriormente levado para a Coordenação Especial de Proteção ao Meio Ambiente, à Ordem Urbanística e ao Animal (Cepema).



O incêndio em vegetação no Guará mobilizou seis das dez viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) que estão nas ruas. Ainda não há informações de como o fogo começou ou se há feridos, no entanto, foi preciso acionar apoio aéreo por meio do Nimbus — aeronave destinada ao atendimento aéreo de emergência. Também foram usadas linhas de mangueiras com água, abafadores e sopradores, e drones.

Videos do Correio mostram que a fumaça chamou atenção de motoristas que passavam pela Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA), próxima ao ParkShopping, por sua proporção. Segundo relatos, a saída do Guará foi fechada, causando transtornos no trânsito. Veja os registros:



Saiba Mais Cidades DF GDF sanciona Projeto de Lei que favorece regularização de terrenos rurais

GDF sanciona Projeto de Lei que favorece regularização de terrenos rurais Cidades DF Pessoa em situação de rua é detida após furtar três ares-condicionados

Pessoa em situação de rua é detida após furtar três ares-condicionados Cidades DF Vídeo: incêndio em vegetação interrompe trânsito no Guará

Vídeo: incêndio em vegetação interrompe trânsito no Guará Cidades DF Rainha da Dinamarca visita Jardim Botânico e conhece projetos sobre o cerrado