Vídeo: incêndio em vegetação interrompe trânsito no Guará

Um incêndio em vegetação no Guará mobiliza, neste momento, seis das dez viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) que estão nas ruas. Ainda não há informações de como o fogo começou ou se há feridos, no entanto, foi preciso acionar apoio aéreo por meio do Nimbus — aeronave destinada ao atendimento aéreo de emergência.

Videos do Correio mostram que a fumaça chama atenção de motoristas que passam pela Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA), próxima ao ParkShopping, por sua proporção. Segundo relatos, a saída do Guará foi fechada, causando transtornos no trânsito. Veja os registros:

Aguarde mais informações