Em Luziânia, eleitores acordam cedo para exercer direito do voto

Eleitores de Luziânia, município goiano localizando no Entorno do Distrito Federal, a 60 Km de Brasília, vão às urnas neste domingo (6/10) para escolher vereadores, vice-prefeito e prefeito. O Correio está no local, considerado o maior colégio eleitoral do Entorno, para acompanhar detalhes do pleito.



Apesar dos portões abrirem somente às 8h, por volta das 7h, uma tímida fila começava a se formar em frente ao portão do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dona Nenzica.

Primeira da fila formada em frente à escola, Rosa Maria Xavier tem 58 anos, e viveu boa parte de sua vida no município. Para evitar o calor que se apresentará com mais intensidade durante à tarde, resolveu sair de casa bem cedo para votar.

“Eu vim para cá quando tinha três anos. Agora, moro em Valparaíso de Goiás, mas quero voltar em breve. O lugar evoluiu demais. Gosto muito daqui (Luziânia)”, disse.

José Carlos de Souza, 52 anos, era o segundo da fila e, pela cidade, compartilha de um sentimento semelhante ao de Rosa. Vive em Luziânia há mais de quatro décadas, sem data para sair. “Vim cedo porque trabalho em Brasília e logo terei que ir para lá. Já tenho meu candidato decidido, vim deixar meu registro”, relatou.