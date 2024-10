MP de Goiás fiscaliza o descarte de santinhos nas ruas de Valparaíso

As eleições municipais ocorrem neste domingo (6/10) por todo o Brasil. Em Valparaíso de Goiás, região do entorno do Distrito Federal, as ruas próximas às escolas onde ocorrem as votações estão tomadas por santinhos espalhados pelo chão, colados em árvores e postes. A servidora Ariany Soares de Campos afirma que a fiscalização está sendo feita e que os candidatos estão sujeitos a penalizações.

“Estamos na rua desde às 4h para fiscalizar o derrame de santinhos pelas ruas e, como pode ser visto, há bastante material. Nós estamos registrando para encaminhar aos nossos superiores, que tomarão as medidas cabíveis para esse crime eleitoral”, explica.

Na cidade, os eleitores já formavam fila para votar em seus candidatos antes mesmo das portas se abrirem. Uma das queixas dos moradores é a falta de unidades de saúde na região.

A auxiliar de serviços gerais Edite dos Santos, 55, foi uma das primeiras a chegar para votar nos candidatos que prometeram mudanças. “Sempre que eu venho votar, chego mais cedo. Moro aqui perto e prefiro vir logo. Espero que meus candidatos realizem tudo o que prometeram para melhorar Valparaíso. Aqui precisamos de muitas coisas. Falta segurança, porque ocorrem muitos assaltos, e falta um hospital, já que só temos um posto de saúde”, afirma.

Já Damiana dos Santos Costa expressa descrença quanto a possíveis mudanças. Após 20 anos morando em Valparaíso e votando em Santa Maria, ela decidiu atualizar seu título de eleitor. “Moro aqui, pago meus impostos aqui, então tenho que votar aqui”, justificou-se. “Estou votando, mas sinceramente não acredito que vá mudar nada. Esse pessoal promete, mas não faz nada”, desaprova a eleitora.

Segundo o mesário Igor Berlanda, 28, essas eleições foram atípicas, com poucos ataques diretos entre os candidatos. “Nossa cidade este ano foi bem peculiar. Foram campanhas bem tranquilas. Até houve alguns ataques, mas foi bem menos do que em outras eleições que já acompanhei”, explica.

Confira fotos: