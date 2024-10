Tempo quente e seco exige atenção dos eleitores

Os portões estão abertos para a escolha dos próximos prefeito e vereador neste domingo (6/10). A votação segue até Às 17h.

Em Planaltina (GO), município que fica a cerca de 60 km do Plano Piloto, eleitores que acordaram cedo para votar foram preparados com garrafinhas de água para dar conta do calor e do tempo seco. Às 8h, o sol intenso já toma conta do céu no bairro Jardim Paquetá. Hoje, a previsão é de temperatura mínima de 22°C e máxima de 37°C. Já a umidade deve ficar entre 20% e 50%.

A dona de casa Bianca Gomes, 29 anos, veio trabalhar como fiscal no colégio eleitoral do bairro. Ela contou que a movimentação deve ser intensa durante todo o dia, visto que este colégio é um dos maiores e mais antigos da área. "Sinto que as pessoas vieram bastante decididas sobre quem votar", disse.

A diarista Maria Helena da Rocha, 63, decidiu votar logo cedo por receio do calor. "A partir das 10h vai 'pegar fogo'", destacou. Ela era a 40° votante da fila de sua seção, que ja dava voltas no colégio eleitoral. Para a próxima gestão, ela espera melhorias na saúde e implementação de asfalto nas ruas do bairro, que acumulam poeira.







Eleições em Planaltina (GO)

A região, que conta com 67.058 votantes, distribuídos em 209 seções, tem na disputa para prefeito cinco candidatos: delegado Cristiomário (Coligação Planaltina Seguindo em Frente), atual prefeito; Denis Franco (PRD); Eva Márcia (Um Novo Tempo); Ingrith Matias (PODE); e professor Zenilton (Unidos por Uma Planaltina Melhor). Para vereador, os moradores podem escolher entre mais de 230 candidatos.