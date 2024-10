Homem é preso em Luziânia ao ser flagrado oferecendo R$ 20 em troca de voto

Por volta das 9h30 deste domingo (6/10), um homem foi preso em flagrante por policiais no bairro JK, em Luziânia, quando oferecia a quantia de R$ 20 e um santinho a outra pessoa. Ele foi imediatamente encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (DP) e será colocado em liberdade somente após pagar a fiança, que foi fixada no valor de dois salários mínimos.

Em entrevista ao Correio, Aluísio Nascimento, delegado adjunto da 1ª DP de Luziânia, explicou que o crime cometido pelo homem chama-se “Corrupção Eleitoral” (art. 299). “É um crime que cabe fiança, nós fixamos no valor de dois salários mínimos, mas ele ainda não acatou. Caso ele não pague, permanecerá detido nesta delegacia para posteriormente ser conduzido ao presídio e depois passará por audiência de custódia e procedimentos judiciais.” De acordo com o delegado, se o valor for pago, o homem será liberado para depois responder ao poder judiciário.

“Todas as equipes das forças de segurança estão atuando na rua de forma inteligente. A Polícia Federal, a Polícia Civil e Polícia Militar atuam em conjunto para coibir esse tipo de prática”, explicou.