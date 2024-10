PF prende 24 pessoas por tentativa de compra de votos no RJ

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante 24 pessoas que tentavam comprar votos em Nilópolis (RJ), região da Baixada Fluminense. A ação ocorreu neste sábado (5/10), véspera das eleições municipais.

De acordo com a PF, o operação fazia ronda em frente a um imóvel utilizado pelo candidato a prefeito quando os agentes avistaram aproximadamente 15 pessoas saindo do local. Na abordagem, a polícia apreendeu R$ 63.044 em espécie, além de carro adesivado com propaganda do candidato e uma pistola com dois carregadores. Agentes também encontraram uma lista com nomes de eleitores que iriam receber pela venda de votos.

Os presos foram encaminhados para a Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro e vão responder por corrupção eleitoral, associação criminosa e lavagem de dinheiro.