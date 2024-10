Organização dos Estados Americanos acompanha eleições municipais em Valparaíso

Representantes da Organização dos Estados Americanos (OEA) estão em Valparaíso para acompanhar as eleições municipais. A convite do governo brasileiro, a instituição está colhendo informações sobre o sistema eleitoral do Brasil, com o objetivo de unir esforços para fortalecer a democracia em nível global.

“Esta é a quarta vez que participamos das eleições municipais. Eu sou chefe da missão há quatro anos e nossa delegação também está observando as eleições em São Paulo e Goiânia, além de termos acompanhado as eleições presidenciais em 2022. A OEA observa as eleições para, eventualmente, fazer recomendações, que nossos especialistas recolherão em um relatório preliminar nos próximos dias”, esclarece Agustín Espinosa, chefe da missão, que estava na Escola Municipal Marcus Antônio Salermo.

Segundo o especialista, as votações estavam ocorrendo de forma tranquila, sem intercorrências. “Estamos observando uma eleição que está se desenvolvendo com absoluta normalidade. O processo ainda está no início, mas nossos especialistas estão acompanhando de perto. Por enquanto, posso dizer que tudo está transcorrendo com total normalidade”, afirmou Espinosa.

A programação para os Convidados Internacionais teve início na sexta-feira (4/10), com palestras sobre temas relacionados à democracia eleitoral, como os riscos do uso de inteligência artificial e o combate à desinformação.