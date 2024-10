Prefeito de Águas Lindas de Goiás vota e se diz otimista para a apuração

Logo depois de votar, na manhã deste domingo (6/10), o atual prefeito Águas Lindas de Goiás, Lucas de Carvalho Antoniette, conhecido como DR Lucas (União Brasil), conversou com o Correio e disse estar otimista para os resultados.



“Acabamos de votar e estou muito feliz. A partir das 17h vamos acompanhar a apuração e torcer para que eu possa continuar cuidando da cidade por mais quatro anos”, completou.

Ele concorre com Juraci Tesoura de Ouro (PSD), Doutor Klaus Pazlhaço (PSol), Otávio Rodrigues (Pode) e Ribeiro do Tullio (PSDB). Este último chegou ao local de votação pela manhã e depois de esperar cerca de 30 minutos na fila, não votou.

Ao Correio, Ribeiro do Tullio disse que tinha um imprevisto e que voltaria para votar no período da tarde. As filas não são exclusividade da seção 72, do Colégio da Polícia Militar de Goiás de Águas Lindas de Goiás, onde o candidato vota. A cidade, que tem 121.801 eleitores registrados, divididos entre 28 zonas eleitorais, está movimentada e filas extensas são vistas em diversas seções eleitorais.